Зоран Лукич дал инсайд по поводу возвращения в Единую лигу

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич, который ранее работал в «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ, рассказал, когда ожидать его возвращения в клубный баскетбол.

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«В этом сезоне я не был готов к работе в клубе. Это было бы просто неправильно. Команда бы играла, а я по каким-то причинам отсутствовал. Вряд ли бы мне пошли навстречу. Это было бы непрофессионально с моей стороны. Мои обстоятельства уже почти решены, поэтому в ближайшее время уже можно начинать рассматривать какие-то варианты. В следующем сезоне ждать меня в Единой лиге? Да, это точно!» — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В 2024 году Лукич покинул «Пари НН». На его место был назначен его бывший помощник Сергей Козин.