50 очков Хардена помогли «Клипперс» победить «Пистонс»

Сегодня, 6 марта, в Инглвуде (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт Пистонс». Встреча завершилась со счётом 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26) в пользу калифорнийского клуба.

© Чемпионат.com

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал американский разыгрывающий защитник Джеймс Харден. В ходе встречи он набрал 50 очков, сделал четыре подбора, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Пистонс» стал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 37 очков и отдать 10 передач.