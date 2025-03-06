Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за пророссийскую акцию

Руководство Евролиги приняло решение оштрафовать сербский клуб «Црвена Звезда» на € 10 тыс. за то, что фанаты команды на матче с литовским «Жальгирисом», который состоялся 27 февраля, исполнили популярную российскую музыкальную композицию «Катюша». Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Матч, в свою очередь, завершился со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.

Самым результативным игроком встречи в составе сербской команды стал центровой Филип Петрушев. По ходу матча ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, совершить два блок-шота при четырёх потерях.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский защитник Сильвен Франциско, который набрал 25 очков и сделал шесть подборов.