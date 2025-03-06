Контракт на $400 млн в НБА все ближе. Кто получит рекордные деньги?

Такая сделка уже не за горами.

© Чемпионат.com

Легендарный Майкл Джордан за всю игровую карьеру заработал $ 94 млн. В наши дни один из самых неэффективных игроков НБА Джордан Пул только за этот и два следующих сезона получит $ 95,5 млн. Доходы лиги, а с ними и контракты баскетболистов, продолжают расти. В ближайшем будущем мы наверняка увидим спортсмена, преодолевшего сумму в $ 400 млн всего за одно соглашение. Как известно, денег много не бывает, но что нужно, чтобы заполучить столь внушительную сумму?

Кто может получить супермаксимальный контракт?

Даже самый талантливый новичок может рассчитывать на баснословные деньги только спустя время. Такое распределение доходов — важная часть всей концепции заокеанского спорта. Понятие «супермакса» подразумевает, что игрок по нему получает больше уже установленного максимума. В зависимости от условий действующего коллективного соглашения у игроков прописан верхний лимит заработка. Как правило, он зависит от статуса и стажа баскетболиста. Значимую роль играют попадание в символические пятерки по итогам сезона и личные награды.

Для получения супермакса игрок должен отыграть минимум семь лет в лиге. Желательно в одной команде, хотя допускается обмен в первые четыре года. Претендуешь — соответствуй. Ещё один гласный постулат для значительного повышения оплаты труда. Поэтому спортсмен обязан попасть в символическую сборную сезона именно перед заключением нового соглашения. То есть в контрактный год игроку критически необходимо быть не просто топом, но и получить официальное признание на уровне 15 лучших в НБА.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НБА по среднему годовому доходу:

© Чемпионат.com

Как правило, титулы выигрываются путем больших капиталовложений. В 2018-м «Торонто» рискнул и выписал солидный чек Каваю Леонарду. Выхлоп получился наилучшим, и в 2019-м «Рэпторc» взяли титул. В 2023-м «Денвер» раскошелился на состав, который окупился первым в истории франшизы чемпионством. Спустя год такой манёвр на максималках повторил «Бостон». «Селтикс» отвалили супермакс Джейлену Брауну. На тот момент сделка стала крупнейшей в истории НБА. После удачного титульного забега «кельты» перебили свой предыдущий рекорд, заключив пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн с Джейсоном Тейтумом.

Супермакс является индикатором вклада баскетболиста в игру и маркером его статуса. Так, в разное время подобные контракты подписывали Стеф Карри, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Девин Букер, Никола Йокич и Карл-Энтони Таунс. Менее удачные примеры долгосрочного планирования путем огромных затрат — Джон Уолл и отчасти Джоэл Эмбиид. После супермаксимального соглашения с «Филадельфией» в 2021-м центровой стал MVP, но так и не сумел протащить команду дальше второго раунда плей-офф. Сейчас Эмбиид снова получил травму, из-за которой его карьера под угрозой досрочного завершения.

Вембаньяма — следующий претендент?

Такого мнения придерживается спортивный обозреватель Шэннон Шарп. Он высказал мнение, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» может стать обладателем контракта на $ 400 млн. К Вемби действительно нет вопросов. В первый же год он безальтернативно выиграл награду лучшему новичку, а во втором сезоне шёл главным фаворитом в борьбе за приз лучшему защитнику. Однако Виктор не получит эту награду, так как из-за проблем со здоровьем пропустит остаток чемпионата.

У Вембаньямы действует контракт до сезона-2026/2027. Только после него он получит право на максимальное продление для новичка. Сейчас его сумма составляет $ 224 млн. На аналогичную сумму подписались многие из талантливой молодёжи: Кейд Каннингем, Скотти Барнс, Франц Вагнер и Эван Мобли.

Однако Вемби по силам замахнуться на куда бо́льшую сумму. Для этого необходимо попасть под правило Деррика Роуза. Названное в честь самого молодого MVP в истории правило позволяет игроку, отличившемуся на контракте новобранца, подписать новое соглашение на 30% от потолка зарплат вместо установленного лимита в 25%. Но выполнить все условия не так просто. Баскетболист должен провести в своей команде четыре первых сезона и попасть под один из критериев личных наград: выиграть звание MVP, дважды попасть в сборную сезона или дважды сыграть в старте Матча звёзд.

При этом не стоит забывать про не так давно введённые ассоциацией 65 обязательных матчей в регулярке. Только по достижении такого минимума игрок может претендовать на индивидуальные призы и включение в символические пятерки. Травма Вембаньямы заметно осложняет задачу, так как он вылетел до конца сезона, остановившись на отметке в 46 сыгранных встреч.

$ 400 млн не только для Вемби

Необходимо понимать, что определяющую роль в растущих доходах лиги и игроков играет коллективное соглашение. Новый 11-летний контракт НБА на медиаправа на сумму в $ 76 млрд впечатляет сам по себе. Он должен гарантировать, что потолок зарплат продолжит увеличиваться. По оптимистичным прогнозам, его рост составит порядка 10% каждый год. Такое положение дел ведет к удивительным выводам. На $ 400 млн вполне реально может претендовать даже игрок, который пока не провел в НБА ни одного матча.

Да, речь о Купере Флэгге. Молодого проспекта уже называют главным талантом поколения и единогласно пророчат ему первый номер на ближайшем драфте. После стандартного новичкового контракта Купер может стать ограниченно свободным агентом. Если ему удастся оправдать ожидания, то впереди замаячит огромное продление.

По расчетам Front Office Sports, принимая во внимание ежегодное увеличение потолка зарплат НБА на 10%, максимальное продление по шкале новичков может стоить $ 398,5 млн за пять лет, что принесет Флэггу около $ 80 млн за сезон. Любопытно, что сам Купер недавно признался, что подумывает о том, чтобы остаться в студенческом баскетболе ещё на год. Возможно, он просто лукавит, ведь для прихода в лигу у него есть почти 400 млн веских причин.

Другой и более реальный пример претендента на желанную сумму — Лука Дончич. Одной из веских причин неожиданного трейда словенца в «Лейкерс» стало нежелание «Далласа» вкладываться в зарплату своей суперзвезды. Разыгрывающий претендовал на $ 345 млн за пять лет. Однако после перехода в «Лейкерс», согласно правилам, в ближайшее время он точно не сможет получить такие деньги. Тем не менее своё Дончич ещё заработает, только заметно позже.

Для этого Луке необходимо подписать с «Лос-Анджелесом» недолгосрочный контракт. Тогда в сезоне-2028/2029 он сможет заключить с клубом новую сделку, по которой получит более $ 1 млн за игру и желанные $ 400 млн по контракту. Загвоздка в том, останется ли Дончич в привычной форме и сможет ли все эти годы поддерживать необходимый уровень одного из лучших баскетболистов планеты. Но даже при стечении всех обстоятельств не стоит забывать о потолке зарплат. Если он не будет расти на 10% ежегодно, то и сумма получится меньшей.

Реальность такова, что НБА продолжает зарабатывать. $ 94 млн Джордана за карьеру сегодня кажутся смехотворными, на такую сумму за один контракт не согласится даже третья звезда команды. Только недавно лига впервые перешагнула рубеж в $ 300 млн. И вот уже $ 400 млн не кажутся фантастикой, а выглядят логичным итогом развития лиги в последние годы.