В «Црвене Звезде» прокомментировали штраф от Евролиги

Представитель сербского клуба «Црвена Звезда» сообщил, что руководство Евролиги оштрафовало коллектив на € 10 тыс. не за то, что фанаты команды исполнили известную музыкальную композицию «Катюша» во время матча с «Жальгирисом», который состоялся 27 февраля. Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.

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