Дончич покорил достижение, которое в истории «Лейкерс» было лишь у Леброна

26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором достижения, которое среди всех игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» покорялось лишь лёгкому форварду Леброну Джеймсу. Как информирует статистический сервис StatMamba, Дончич и Леброн – единственные игроки в истории калифорнийской команды, которые в своих первых десяти матчах за клуб достигли отметки в 200 очков, 50 подборов и 50 результативных передач.

© Чемпионат.com

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.