Пол Джордж и игроки «Филадельфии» были освистаны фанатами на шоу WWE SmackDown

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» — Пол Джордж, Гершон Ябуселе, Джастин Эдвардс и Адем Бона — в ночь на 8 марта посетили шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertaiment (WWE) SmackDown, трансляция которого проходила на домашней арене «Сиксерс» «Веллс Фарго-центр».

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Игроков «Филадельфии» показали в концовке первой трети эфира, когда они находились в первом ряду и позировали с кастомным титулом, который им подарили в WWE. На протяжении всего времени, что четвёрку «Сиксерс» показывали на домашней арене команды, зрители освистывали баскетболистов.

«Эти болельщики «Филадельфии» могут вызвать неоднозначную реакцию, когда у их команды трудности», — сказал комментатор WWE Джо Тесситоре во время эфира.

Причиной реакции фанатов являются неудовлетворительные, по их мнению, результаты. В сезоне-2024/2025 после 62 игр «Сиксерс» занимают 12-е место в Восточной конференции, одержав всего 21 победу при 41 поражении.