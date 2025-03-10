Пол Пирс назвал рекорд НБА, который может оказаться вечным

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о достижении отметки в 50 тысяч очков лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Леброн задаёт очень высокую планку. Я не доживу до того момента, когда кто-нибудь её побьет. Возможно, это будет самый несокрушимый рекорд», — сказал Пирс на канале KG Certified в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.