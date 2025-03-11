Член Зала славы отреагировал на конфликт Леброна с экспертом из-за Бронни

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мнением о недавнем выяснении отношений между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и известным аналитиком Стивеном Эй Смитом. Напомним, Леброну не понравилось, как эксперт отзывался о его сыне Бронни, после чего он высказал это ему в лицо.

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