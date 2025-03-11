Егор Демин удостоен двух наград в NCAA по итогам регулярки

Пресс-служба конференции Big 12 объявила имена баскетболистов, получивших индивидуальные награды по итогам регулярного сезона. В список вошёл и россиянин Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU). Егор попал в число лучших первокурсников конференции (All-Big 12 All-Freshman). Кроме того, Дёмин вошёл в список 14 баскетболистов Big 12, удостоенных почётного упоминания (Honorable Mention).

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В голосовании за индивидуальные награды участвовали главные тренеры команд конференции.

Ранее стало известно, что Дёмин и ещё пять россиян (Виктор Лахин, Ярослав Нягу, Даниил Глазков, Виктор Панов и Владислав Голдин) пробились в четвертьфиналы конференций в NCAA.