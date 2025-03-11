Дончич высказался о судьях после поражения «Лейкерс» в матче с «Бруклином»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» коснулся темы судейства. Напомним, «Лейкерс» уступили со счётом 108:111.

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«Два штрафных броска в первой половине? Не буду лгать, во многом это было несправедливо. Но, знаете, я просто должен продолжать играть. Что значит несправедливо? Я не собираюсь ничего говорить, но все видели игру, так что знают, что произошло», – сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Бруклином» Дончич набрал 22 очка, а также сделал 12 подборов и отдал 12 результативных передач.