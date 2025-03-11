Все, что нужно знать о турнире «Финал четырех» Кубка России по баскетболу

Клубы Единой лиги и бывший гранд нашего баскетбола поспорят за трофей.

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Совсем скоро стартует «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. Мероприятие пройдёт в Нижнем Новгороде в период с 14 по 16 марта. Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», но в этом сезоне команда не принимала участия в розыгрыше. Поэтому за Кубок России поборются другие клубы!

Перед началом турнира был организован трофи-тур по городам Нижегородской области. Кубок посетит Арзамас (11 марта), Балахну и Дзержинск (12 марта), Кстово и Богородск (13 марта) и лишь после этого отправится в Нижний Новгород. В рамках этого тура пройдёт автограф-сессия с заслуженным мастером спорта, легендарным форвардом ЦСКА и «Урал-Грейта», а ныне президентом «Пари Нижний Новгород» Сергеем Пановым.

«Проведение «Финала четырёх» Кубка России в Нижнем Новгороде — это ещё один показатель того, что наш город действительно «баскетболен». Гости и участники соревнования в полной мере насладятся нижегородским гостеприимством и смогут оставить яркий след в развитии баскетбола в регионе. Напомню, в 2019 году Нижний Новгород уже принимал «Финал четырёх», а в 2021 году — «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА. Используя предыдущий опыт, мы сделаем этот турнир незабываемым праздником баскетбола! Мы выражаем благодарность Российской федерации баскетбола и администрации города за поддержку в организации этого турнира».

Первую полуфинальную пару в Кубке России представляют «Уралмаш» и МБА-МАИ. Команды уже встречались между собой в прошлом розыгрыше — боролись за третье место, так как в 1/2 финала уступили своим оппонентам. В итоге клуб из Екатеринбурга завоевал бронзовые медали, обыграв москвичей со счётом 82:70. Удастся ли подопечным Василия Карасёва на этот раз получить награды? Путь обеих команд в 2025 году начнётся 14 марта в 17:00 мск.

«Зенит» в финале прошлого турнира одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 64:55. Теперь команда уже во главе с Сергеем Козиным желает забрать Кубок России себе. Команде из Единой лиги ВТБ предстоит сразиться с представителем Суперлиги — подмосковными «Химками». Жёлто-синие — не частые участники данного соревнования. В последний раз команда побеждала в далёком 2008 году. Хоть сейчас клуб и не входит в элиту баскетбола нашей страны, «Химки» идут на третьем месте в Суперлиге и показывают неплохую игру. «Пари НН» — очевидный фаворит этой пары. Впрочем, может мы станем свидетелями чуда на паркете?

16 марта в 13:00 мск состоится матч за третье место, в котором примут участие уступившие в полуфиналах. Победители же своих первых игр поборются за чемпионство. Финал пройдёт в 16:00 мск. После красочной встречи запланирована торжественная церемония награждения, в которой примут участие мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, генеральный директор АНО «Центр управления и развития спорта» Максим Гафуров, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Главными фаворитами Кубка России — 2025 можно считать «Пари НН» и «Уралмаш». В пользу первых говорит домашний паркет, так как событие пройдёт во Дворце спорта «Нагорный», и невероятная поддержка трибун. За вторыми — лучше результат в Единой лиге, а значит, более стабильная игра и форма, а ещё три победы кряду в сезоне над нижегородцами. Тем не менее ни МБА-МАИ, ни «Химки» нельзя списывать со счетов, турнир должен получиться ярким и полным интересных матчей. И пусть победит сильнейший! Следите за ходом турнира на «Чемпионате».