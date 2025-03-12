Кириленко ответил на вопрос о фаворите в «Финале четырех» Кубка России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о фаворите в «Финале четырёх» Кубка России. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта. За победу в турнире поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и подмосковные «Химки».

«Даже не назову фаворита. Но, может, небольшие преференции есть у «Нижнего Новгорода» в силу того, что соревнования проходят в Нижнем. Но, как показывает практика, дома порой играть сложнее, потому что на тебе есть дополнительная ответственность перед своими болельщиками и как-то не хочется в грязь лицом упасть. Поэтому это может сыграть как хорошую роль, так и иногда перегореть может команда», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.