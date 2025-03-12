Чемпион Европы по баскетболу назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России

Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков заявил «Матч ТВ», что считает «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород» фаворитами в полуфинальных матчах Кубка России.

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«Финал четырех» Кубка России пройдет 14–16 марта в Нижнем Новгороде. В полуфиналах «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Химками», а «Уралмаш» — с МБА‑МАИ.