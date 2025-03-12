Чемпион Европы по баскетболу назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России

Чемпион Европы по баскетболу Быков назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России
Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков заявил «Матч ТВ», что считает «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород» фаворитами в полуфинальных матчах Кубка России.
«Финал четырех» Кубка России пройдет 14–16 марта в Нижнем Новгороде. В полуфиналах «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Химками», а «Уралмаш» — с МБА‑МАИ.
— Мне кажется, что небольшим преимуществом в полуфиналах обладают «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Команда из Екатеринбурга явно настроена на победу в турнире, особенно после серии с «Локомотив‑СШОР», а за «Нижний» играет фактор домашних стен и опыта. У «Химок» хороший состав, они показали себя кубковыми бойцами. В этом и прелесть нынешнего формата, что любая команда может в отдельно взятой игре показать себя очень хорошо. Не удивлюсь, если нас ждут неожиданные результаты, — сказал Быков «Матч ТВ».