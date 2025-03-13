Названа сумма, которую Леброн Джеймс тратит на свое тело

Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп рассказал, сколько тратит на поддержание своего тела в отличной форме 40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

© Чемпионат.com