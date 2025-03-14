Легенда НБА раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс»

Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер раскритиковал украинского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексея Леня во время трансляции матча между «озёрниками» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась в пользу «Милуоки» со счётом 126:106.

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«Он никого не держит, не набирает очки, не собирает подборы. Если вы «Лейкерс», выпускайте малую пятёрку», – сказал Миллер.

Лень в матче с «Милуоки» провёл на площадке более 19 минут и за это время набрал 2 очка, а также сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.