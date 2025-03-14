Популярный обозреватель назвал причины, почему «Даллас» обменял Дончича

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче после матча регулярного чемпионата НБА между «озёрниками» и «Милуоки Бакс» (106:126).

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