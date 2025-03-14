Леброн отреагировал на исторический рекорд Карри в НБА по трехочковым броскам

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекорд разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри по трёхочковым броскам в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» (130:104) Карри преодолел отметку в 4000 трёхочковых за карьеру, чего не удавалось ни одному игроку в истории североамериканской лиги.

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«4000 «трёшек» – какое-то сумасшествие. Поздравляю моего брата!» – написал Джеймс на своей странице в социальных сетях, добавив к сообщению несколько смайлов в виде огня.

В матче с «Сакраменто» Карри набрал 11 очков, два подбора и пять передач.