Елевич прокомментировал решение ФИБА продлить отстранение России

Сергей Елевич отреагировал на решение ФИБА продлить отстранение России до мая 2025 года
Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич дал комментарий по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение сборной России от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Запрет действует также и на клубном уровне. Решение было пролонгировано до мая 2025 года.
«Это само собой разумеющееся, что ФИБА не вернёт сейчас российские команды. Мой прогноз был, что ещё полтора-два года будут мариновать нас без международных соревнований. Но всё равно рано или поздно снимут отстранение, многое в этом вопросе будет зависеть от Международного олимпийского комитета», – приводит слова Елевича «ВсеПроСпорт.ру».