"Уралмаш" обыграл МБА-МАИ и вышел в финал Кубка России по баскетболу

Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл московскую МБА-МАИ - 84:68 и стал первым финалистом мужского Кубка России по баскетболу, решающие стадии которого проходят в Нижнем Новгороде.

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На бумаге "Уралмаш" считался фаворитом. Екатеринбуржцы располагают более глубоким составом и уверенней выступают в Единой лиге - 5 место против 9-го у москвичей. В то же время в личных встречах по сезону МБА-МАИ выглядит лучше: две победы в трех матчах. Кроме того, МБА укомплектован только российскими игроками. Важное подспорье, учитывая регламент, по которому участники "Финала четырех" могли заявить не более двух легионеров.

Непосредственно на арене у "Уралмаша" обнаружился еще один козырь. Нижегородские любители баскетбола к первому полуфиналу ожидаемо не проявили большого интереса, и хозяевами трибун стали екатеринбургские болельщики. В оранжевых жилетках и касках, с баннером "искренний баскетбол", повторяющим кредо главного тренера "Уралмаша" Ростислава Вергуна. К слову, когда он появился на паркете, гостевой сектор встретил его горячей овацией, а сам Вергун похлопал болельщикам в ответ.

- Мне почему-то кажется, что на выезде мы играем даже лучше, - рассуждал на пресс-конференции перед "Финалом четырех" Ростислав Николаевич. - Наверное, это действительно идет от дополнительного желания проявить себя перед своими болельщиками. В то же время могу вспомнить большое количество матчей, в которых наши болельщики своей поддержкой переворачивали ход игры. Сейчас получится интересно: мы на выезде, но нас приедут поддержать много людей.

В полуфинале паззл сложился.

Первая четверть команды начали вровень, но благодаря высокой реализации трехочковых (4 из 5, причем Антон Карданахишвили реализовал обе свои попытки) и командной игре (9 результативных передач против 3 у МБА-МАИ) "Уралмаш" все-таки немного от соперника оторвался - 29:21.

После такой результативной первой 10-минутки стоило ожидать, что соперники подкрутят гайки в обороне. Так и вышло. В дебюте второй четверти москвичи воспользовались ошибками уральцев и рывком 8-2 сократили отставание до минимума. Но "Уралмаш" быстро взял себя в руки. "Треха" Кирилла Писклова и два очка Максима Белянкова позволили Екатеринбургу перевести дух. Уральцы прибавили в подборах на чужом щите и к большому перерыву восстановили свое преимущество в счете - 46:37.

После паузы движение на паркете стало односторонним в пользу "Уралмаша".

"Чего вы стоите, смотрите", - бушевал Василий Карасев, когда американский лидер уральцев Джеремайя Мартин очередной раз прошел под чужое кольцо.

Впрочем, слова тренера эффекта не произвели. И вторую половину третьей четверти Карасев досматривал без эмоций. Ее "Уралмаш" закончил, ведя в счете 19 очков - 70:51.

С таким запасом довести матч до победы было для Екатеринбурга делом техники, хотя москвичи и предпринимали попытки запустить погоню. Отметим, что самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин, набравший 23 очка.

В воскресном финале "Уралмаш" встретится с победителем пары "Пари Нижний Новгород" - "Химки".