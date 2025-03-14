Клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл «Химки» в полуфинале «Финала четырех» Кубка России

14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся второй полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Химки». Хозяева площадки нанесли поражение гостям со счётом 78:69 (23:15, 20:18, 22:21, 13:15).

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Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Илья Карпенков, набравший по ходу матча восемь очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и один перехват при коэффициенте полезности «14».

В составе «Химок» отличился Виктор Заряжко, который стал самым результативным игроком матча с точки зрения набора очков. У Заряжко — 17 очков, четыре подбора, четыре передачи и две потери.

Ранее «Уралмаш» обыграл «МБА-МАИ» в первом полуфинале Кубка России.