Определились финалисты Кубка России по баскетболу

«Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш» сыграют в финале Кубка России по баскетболу.

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Нижегородцы в пятницу обыграли «Химки» со счетом 78:69 (23:15, 20:18, 22:21, 13:15). Ранее в финал турнира пробился «Уралмаш». Команда из Екатеринбурга обыграла московский МБА‑МАИ — 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17).

В прошлом году кубок завоевал петербургский «Зенит», в финале обыгравший «Пари Нижний Новгород».

Финал и матч за третье место пройдут 16 марта. «Финал четырех» принимает Нижний Новгород.