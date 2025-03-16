"Уралмаш" впервые в истории выиграл Кубок России по баскетболу

Екатеринбургский "Уралмаш" впервые в своей истории завоевал Кубок страны, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола. В финале уральцы обыграли хозяев "Финала четырех" "Пари Нижний Новгород" - 78:59.

© Российская Газета

"Лучше, когда есть движуха, чем когда ее нет", - рассуждал об организации "Финала четырех" глава Центрального управления развития спортом Нижегородской области Максим Гафуров.

"Движуха" действительно получилась отличная. Даже на матчах, в которых не играл "Пари Нижний Новгород", трибуны не пустовали. Спасибо внушительным болельщицким десантам "Уралмаша" и "Химок". А уж на играх хозяев трибуны кипели и бурлили. Важным моментом финального предматчевого шоу стало участие слабослышащих ребят под эгидой "тихого!баскетбола", которые вывели игроков на паркет. "Ребята чувствуют силу большого спорта, вместе с родителями, наблюдающими всю эту красоту с трибун.

Они получают мощное вдохновение и важное чувство причастности к большой баскетбольной семье", - с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко трудно не согласиться.

Финальная пара угадывалась изначально.

"Уралмаш" идет сразу за большой четверкой в таблице регулярного чемпионата Единой лиги и в полуфинале подтвердил свой класс, уверенно справившись с московской МБА-МАИ - 84:68. А "Пари НН" оправдал статус фаворита в паре с главным выскочкой турнира, подмосковными "Химками" - 78:69. Напомним, из квартета "Химки" был единственным клубом из Суперлиги, второго по силе баскетбольного дивизиона страны.

Интересный факт: меньше недели назад финалисты Кубка встречались в регулярном чемпионате Единой лиги, и тогда "Уралмаш" победил за явным преимуществом - 84:58.

- Большой плюс, что мы недавно встречались с "Уралмашем", - прокомментировал этот факт главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Козин. - Возможно, их тренер Вергун и удивит нас чем-то, но в целом мы понимаем, как против них действовать. Проанализируем их полуфинальный матч против МБА-МАИ. У нас добавятся Евгений Бабурин и Игорь Вольхин, не игравшие 11 марта. У них будет всего два иностранца. Посмотрим, как все сложится.

В первой половине встречи перечисленные Козиным факторы не сыграли. Да, Бабурин с восемью очками был самым результативным игроком в своей команде, а Вольхин набрал пять баллов, но этого оказалось недостаточно даже для равной игры. У Екатеринбурга привычно солировали американцы Джеремайя Мартин и Хейден Далтон (9 и 13 баллов), к которым неожиданно примкнул центровой Илья Попов (9 очков). Но главное, хозяева вчистую проиграли подбор - 12 против 24 у "Уралмаша". Как итог, 15-очковое преимущество гостей перед большим перерывом - 48:38.

В третьей четверти мало, что изменилось, а вот четвертая началась с нижегородского рывка 5-0, что позволило хозяевам разом сократить отставание от "Уралмаша" до десяти очков - 53:63. Но намек на возрождение интриги так и остался намеком. В отчаянной погоне волжане перестали попадать бросками с любой дистанции, чем методично пользовался соперник. По тому, как игроки "Уралмаша" улыбались друг другу и знакомым во время тайм-аутов, было видно, что эту победу они уже не упустят.