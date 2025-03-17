Гомельский предположил, попал бы ЦСКА в плей-офф, если бы играл в НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о перспективах московского ЦСКА, выступай команда в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). У специалиста поинтересовались, смогли бы армейцы выйти в плей-офф, если бы играли в Восточной конференции НБА.

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«Нет. ЦСКА в плей-офф НБА не вышел бы», — ответил Гомельский.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету красно-синих 32 победы и пять поражений.

Ранее Гомельский ответил, какое место в Единой лиге заняли бы аутсайдеры НБА.