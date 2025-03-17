Выяснилось, сколько заработал «Уралмаш» за победу в Кубке России по баскетболу

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал «Матч ТВ», что за победу в Кубке России команда заработала 2,5 миллиона рублей.

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«Уралмаш» в воскресенье впервые стал обладателем Кубка России по баскетболу. В финале, который проходил в Нижнем Новгороде, екатеринбуржцы одержали победу над клубом «Пари Нижний Новгород» со счетом 77:53.

— Мы тщательно готовились к играм Кубка, правильно выбрали тактику на матчи. И по мастерству мы выше, чем «Пари Нижний Новгород», и команда у нас моложе. За счёт этого и выиграли. У нас и защитники помоложе, плюс у нас хорошие два центра — Вова Ивлев, опытный баскетболист, и Илья Попов, молодой игрок, наверное, сейчас это самый талантливый центровой в России.

— Как отметили победу в Кубке?

— Я сейчас в Турции, а они спокойно сегодня без меня передвигаются домой. Ещё в декабре планировал полететь в Турцию, но не получилось. Был напряжённый график, в том числе в другом виде деятельности, где работаю. Сейчас, незадолго до плей‑офф Единой лиги, нужно было перевести дух немного. Я вернусь 22–23 марта. После матча с «Зенитом» в Единой лиге будем думать о следующих играх, и, думаю, здесь появится возможность отметить. Заработали сейчас деньги — 2,5 млн рублей за победу в Кубке, — сказал Ганиенко «Матч ТВ».