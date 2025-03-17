Олимпийская чемпионка выбрала между Леброном, Джорданом и Коби Брайантом

Именитая американская баскетболистка, олимпийская чемпионка 1984 года Шерил Миллер поделилась мнением о величии лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, а также прославленных игроков Майкла Джордана и Коби Брайанта.

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