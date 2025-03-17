У БК ЦСКА большие проблемы? Чемпиона какой год преследует необычная серия

Гранд нашего баскетбола не так стабилен, как раньше.

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В последние годы ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» являются главными претендентами на чемпионство в каждом сезоне Единой лиги ВТБ. Невозможно перед стартом нового регулярного чемпионата точно дать ответ на вопрос «кто же станет чемпионом». Уровень «большой четвёрки» возрос, и каждый в определённый момент может обыграть любого. Тем не менее у действующих чемпионов есть определённая интересная тенденция. Давайте о ней и поговорим.

ЦСКА с 2018 года обязательно проигрывает сезонную серию кому-то из прямых конкурентов за чемпионство. В сезоне-2018/2019 уступили 0-2 УНИКСу, 2019/2020 — пандемия, 2020/2021 — 0-2 «Зениту», 2021/2022 — 0-2 УНИКСу, 2022/2023 — 0-2 «Локомотиву-Кубань» и в регулярном чемпионате-2023/2024 — снова казанцам со счётом 1-3. Хоть армейцы и исправились в плей-офф, выиграв в финале у Велимира Перасовича и компании с результатом 4-1, но по ходу регулярки они на протяжении долгого времени кому-то неизменно уступают.

В этом же сезоне ЦСКА завершил вничью сезонную серию с «Локо» — 2-2. Также оказался сильнее УНИКСа, выиграв три встречи кряду, даже если казанцы заберут последний матч, это не изменит положение дел. Остается лишь серия с «Зенитом». В этой регулярке армейцы дважды проиграли сине-бело-голубым и лишь раз победили. 30 марта в 14:00 мск действующий чемпион Единой лиги постарается прервать необычную серию, которая тянется с 2018 года. Но получится ли у них?

Как раз после домашнего поражения от «Зенита» (66:79) армейцы выглядят стабильно и победили в восьми встречах кряду. В этом отрезке ЦСКА обыграл УНИКС (97:86) и «Локомотив-Кубань» (88:84). Лидеры столичного клуба находятся в шикарной форме — Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Алекса Аврамович, Тони Джекири и Амат М’Бай — буквально разрывают оппонентов. В последнем матче с краснодарским клубом было видно, как по армейцам ударило поражение в январе, в котором имело место спорная концовка. Подопечные Андреаса Пистиолиса из каждого момента выжимали максимум, а главные звёзды решили исход встречи. Гранд нашего баскетбола преследует одну единственную цель — побеждать в каждом матче, но в последнее время «большая четвёрка» представляет собой грозную силу.

До встречи с «Зенитом» ЦСКА предстоит сыграть с МБА-МАИ и «Пармой». Ни один из этих соперников не доставлял каких-либо проблем армейцам в этом сезоне. Вряд ли что-то изменится, потому что чемпион будет играть на домашнем паркете, находясь в полной боевой готовности. Травмы не преследуют столичный клуб в этом сезоне — основной костяк играет на протяжении всей регулярки. Получается, ЦСКА будет предельно мотивирован, так скажем, отомстить «Зениту» за два поражения в этом сезоне либо же анти-серия продолжится. Сумеют ли армейцы её прервать или же сине-бело-голубые во главе с Алексеем Шведом, Дуэйном Бэйконом, Трентом Фрейзером, Винсом Хантером и Георгием Жбановым три раза в сезоне окажутся сильнее чемпионов?