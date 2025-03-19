Чемпион НБА объяснил, почему «Лейкерс» не станут приобретать Дюранта

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейекерс» не будет пытаться выменять форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

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«От кого им пришлось бы отказаться ради этой сделки? Им пришлось бы отказаться от Остина Ривза. Думаю, Остин показал, что магия белых парней в «Лейкерс» сейчас сильна. У них есть Далтон Кнехт. Лука относится к этой категории. Не думаю, что Дюрант станет игроком «Лейкерс», — сказал Барнс на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант к настоящему моменту принял участие в 56 матчах, где в среднем набирал 26,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 4,2 передачи.