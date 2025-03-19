Экс-игрок НБА назвал худший обмен, чем сделка по Дончичу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тео Пинсон поделился мнением о решении «Майами Хит» обменять Джимми Батлера. В настоящий момент лёгкий форвард является игроком «Голден Стэйт Уорриорз». Во время обсуждения Тео вспомнил недавний обмен Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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