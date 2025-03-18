«Очень недооцененная история». Глава РФБ — о матчах против африканских сборных

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил «Матч ТВ», что люди недооценивают уровень национальных команд из Африки.

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В ноябре 2024 года в Москве состоялся Кубок Дружбы по баскетболу. В турнире приняли участие сборные России, Туниса и Ливии. Кириленко в интервью «Матч ТВ» сообщил, что команда России в 2025‑м может провести африканское турне.

— Прошлогодний опыт матчей против команд из Африки признан успешным?

— На мой взгляд, это очень недооцененная история. Конечно, всем хочется играть против топовых сборных, но пока это невозможно. Огромное количество африканских команд, о которых уже привыкли стереотипно думать — например, Южный Судан, Египет или Тунис — отлично играют в баскетбол. Сборную Туниса мы еле обыграли в овертайме, Южный Судан был на Олимпиаде, Нигерия — тоже, здесь нельзя допускать недооценку. В этих сборных играют талантливые ребята, которые уезжают в НБА или в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). На мой взгляд, очень полезно иметь такую игровую практику, — сказал Кириленко «Матч ТВ».