Вольхин категорично оценил переход Алексея Шведа в «Зенит»

Лёгкий форвард нижегородского «Пари Нижний Новгород» Игорь Вольхин поделился мнением о возвращении именитого разыгрывающего Алексея Шведа в Россию. Ранее спортсмен выступал в чемпионате Китая. В настоящий момент Швед является игроком «Зенита».

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