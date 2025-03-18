Дончич высказался о Йокиче перед матчем «Лейкерс» и «Денвера»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче перед матчем их команд. Клубы встретятся 20 марта в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

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«Команда, в составе которой есть Йокич, всегда опасна. Всегда есть опасность, когда он на площадке. Против него трудно играть. Он потрясающий баскетболист. Будет здорово. Это вызов для нас», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 29,1 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи.