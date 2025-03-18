Еще два экс‑баскетболиста ЦСКА выбраны в топ‑25 лучших игроков в истории Евролиги

Бывшие баскетболисты ЦСКА Кайл Хайнс и Теодорос Папалукас вошли в список лучших игроков в истории Евролиги, сообщается на сайте турнира.

Баскетбольная Евролига проводит голосование по выбору лучших 25 игроков в истории турнира. Ранее в список были включены бывшие игроки московского клуба Рамунас Шишкаускас, Нандо Де Коло, Милош Теодосич, Майк Джеймс и Серхио Родригес.

Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 по 2022 год и выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах. Папалукас играл за московский клуб с 2002 по 2008 и в сезоне‑2012/13, став чемпионом Евролиги в 2006 и 2008 годах.