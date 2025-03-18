Жена Шведа рассказала, как игрок установил рекорд в чемпионате Китая

Анастасия, жена разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, вспомнила об одном из эпизодов выступления игрока в чемпионате Китая. В КНР Алексей играл с 2023 по 2024 года. В настоящий момент Швед представляет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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