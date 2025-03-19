Американец Уиттакер назвал самое большое культурное отличие России от других стран

Американский баскетболист «Пармы» Стэнли Уиттакер поделился мнением о культурных отличиях России от других стран, в которых он выступал. За время карьеры Стэнли играл в Литве, Латвии, Германии и Италии.

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— Какое самое большое культурное различие ты заметил в России?

— Наверное, язык. Это самое сложное. Что касается культуры, здесь многое играет роль. Сейчас у нас есть социальные сети, где все пытаются взять понемногу от каждой культуры или адаптировать её. Многие люди пытаются перенять что-то из американской культуры, а в Америке заимствуют что-то из испанской. И так везде. Я также стараюсь брать понемногу от каждого места, где был. Язык здесь самый сложный, но всё остальное — еда, рестораны, темп жизни — во многом походит на Америку и на некоторые из больших городов в европейских странах, например, Берлин и Мюнхен», — сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.