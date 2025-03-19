Агент оценил вероятность матча между Единой лигой и НБА

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением о возможном проведении матча между Единой лигой ВТБ и НБА.

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Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсуждали организацию матчей между КХЛ и НХЛ.