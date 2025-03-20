Грузинский нападающий «Сан-Антонио» стал автором исторического достижения

25-летний грузинский и американский баскетболист Сандро Мамукелашвили, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда в команде «Сан-Антонио Спёрс», стал автором исторического достижения в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (120:105).

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Сандра по ходу матча набрал 34 очка всего за 19 минут и 27 секунд на паркете. Таким образом он набрал большего всех очков в североамериканской лиге при менее, чем 20 минутах на площадке. 34 очка для Сандро также являются личным рекордом результативности. В игре Мамукелашвили реализовал 13 из 14 бросков с игры (семь из семи трёхочковых, тоже установив личный рекорд по дальним попаданиям), совершил девять подборов, отдал три передачи и сделал один перехват.