Маркус Моррис резко раскритиковал «Даллас» за обмен Дончича в «Лейкерс»

35-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации, Маркус Моррис раскритиковал руководство «Даллас Маверикс» за обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнив инцидент, когда вице-президент «Далласа» по баскетбольным операциям Майкл Финли не дал возможности разыгрывающему команды Луке Дончичу допить пиво после победы в финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

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