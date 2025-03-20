Грузинский баскетболист сделал невероятное! Такого в НБА еще никогда не было

С подобной игрой Сандро даже Вембаньяма не нужен!

Сегодня, 20 марта, состоялся матч между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» в рамках регулярного чемпионата НБА. «Шпоры» в этом сезоне из-за травм потеряли двух лидеров — Виктора Вембаньяму и ДеАарона Фокса. Клуб из Техаса мало на что претендовал во встрече с третьей командой Востока… но как же все ошибались!

После травмы Вемби «шпоры» больше стали использовать маленькую пятёрку. Правда, центровые остались в составе. Бисмак Бийомбо и Александр Мамукелашвили помогают команде со скамейки запасных. Нас интересует именно грузинский баскетболист, который в этом сезоне принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, 2,6 подбора и 0,6 передачи. Сандро, как его называют в НБА, обычный ролевик, способный выходить на паркет и качественно выполнять свои функции: поставить заслон, подобрать в нужный момент и побороться под кольцом.

Кто бы мог подумать, что грузин выдаст такое! В игре с «Нью-Йорком» Мамукелашвили набрал 34 очка, девять подборов, три передачи и один перехват за 19 минут на паркете. Это лучший результат в истории НБА по набранным очкам для игрока, который провёл на паркете меньше 20 минут. Бигмена было просто не остановить! Наверное, вы подумали, раз он центровой, то разбирался с соперниками внутри «краски», но не тут-то было. Грузин реализовал семь трёхочковых, полагаясь на свой дальний бросок.

Раз за разом он проворачивал со своими партнёрами пик-н-поп, который работал как часы: центровой, ставя заслон, не шёл к кольцу, а оттягивался на дугу, получая мяч в свободной позиции. При этом никакое сопротивление соперников, если оно было, не мешало никаким образом. После того как «Никс» поняли, что его стоит сегодня держать сильнее обычного, он начал использовать другую тактику: показывать, будто бы бросит, а сам – проходить под кольцо и оформлять эффектные слэм-данки.

В итоге Мамукелашвили лишь раз промахнулся с игры, реализовав 13 из 14 бросков. Грузин получил похвалу от Джоша Харта: «Мы оказались не готовы физически и морально. Просто устали. Мамукелашвили в НБА не просто так. У нас не хватило концентрации. Мы сглупили и не сразу поняли, что происходит. Когда у соперника начинает идти игра, нужно действовать против него контактно. Выбить его из ритма. Мы этого не сделали. Мамукелашвили провёл лучшую игру в карьере, он хороший баскетболист. Мы должны были знать, на что способны наши противники, и нейтрализовать его сильные стороны».

Невероятное выступление от центрового «Спёрс»! Это сродни 50 очкам Малачи Флинна в прошлом сезоне, когда он выступал за «Детройт Пистонс» и выдал что-то невообразимое. Так бывает, что игра пошла и ты просто реализуешь один бросок за другим, поймав кураж. Естественно, партнёры делали всё возможное для того, чтобы грузин продолжил так играть, когда он «в огне».

Даже никакой Вембаньяма не нужен «Сан-Антонио», когда так играет Мамукелашвили. Правда, Виктор — про стабильность на долгой дистанции, а не про сиюминутный всплеск. Тем не менее грузин вписал своё имя в историю НБА. Не знаем, сколько времени продержится его достижение, но он показал, что даже порой незаметные игроки в лиге могут вытворить чудо! Как сказал Харт: он не просто так в НБА.