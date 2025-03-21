Барак Обама предсказал победителя NCAA

Бывший президент США Барак Обама поделился прогнозом на игры «Мартовского безумия» в NCAA. Соответствующий пост политический деятель разместил на своей странице в социальных сетях. По мнению Обамы, в соревнованиях мужчин в финал пробьются университет Дьюка и университет Флориды, и победу в итоге одержат первые. В соревнованиях женщин Барак чемпионом видит университет Южной Каролины.

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Примечательно, что Обама уже ошибся в своём прогнозе. Экс-президент США посчитал, что во второй раунд «Мартовского безумия» пройдёт команда «Клемсон Тайгерс», за которую выступает россиянин Виктор Лахин, и «Вирджиния Коммонвелс», которая встречалась с университетом Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина. Во второй раунд по итогам тех встреч прошли «Вирджиния Коммонвелс» и BYU. В то же время Барак верно предсказал победу команды «Мичиган Вулверинс», за которую играет Владислав Голдин.