Гарнетт назвал обмен, оказавший большее влияние, чем громкая сделка с Дончичем

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказал мнение, что обмен Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» оказал больший эффект для лидера «воинов» Стефена Карри, нежели сделка между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» для лидера «озёрников» Леброна Джеймса. Напомним, в результате сделки между техасским и калифорнийским клубами в «Лос-Анджелес» перешёл разыгрывающий Лука Дончич.

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