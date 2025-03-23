Опубликовано видео фантастического броска баскетболиста Стефа Карри

Баскетболист НБА Стефен Карри исполнил фантастический трюк, поразивший зрителей. Он сумел забросить мяч в корзину с огромного расстояния. Видео с «цирковым номером было опубликовано в соцсети X.

На кадрах видно, что Карри находится вне поля, почти в туннеле, ведущем к раздевалкам. Он бросает мяч одной рукой, и тот пролетает через всю площадку и находит корзину.

«Есть ли что-то, что Стеф Карри не может сделать? Это справедливый вопрос, особенно когда звезда «Голден Стэйт Уорриорз» показывает удивительные, труднообъяснимые цирковые номера», — пишут комментаторы.

Карри не делал подобных бросков во время игр в этом сезоне НБА, но его процент попаданий с игры очень впечатляющ. Сейчас он реализует 44,7% таких бросков, а карьерный максимум в 50,4%, был достигнут им в сезоне 2015-16.

Многие считают его величайшим снайпером в истории лиги. У него больше трехочковых, чем у кого-либо еще, и он, как говоря комментаторы, «может забивать из любой точки площадки».

В последнее время «Уорриорз» набирают обороты, но в настоящее время они играют без Карри, который недавно получил травму во время игры против «Торонто Рэпторс».

Карри отсутствовал на площадке в последнем матче «Уорриорз».