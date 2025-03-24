Леброн Джеймс высказался о травме паха

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу травмы паха, которая вывела его из строя на несколько матчей. Лидер «озёрников» вернулся на площадку в недавней игре с «Чикаго Буллз». «Лос-Анджелес» в этой встрече потерпел поражение со счётом 115:146.

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«Я просто двигаюсь вперёд постепенно. Не могу беспокоиться о том, что произойдёт в будущем. Что касается дня сегодняшнего, то мне кажется, что я справился. Надеюсь, всё это позади, но не хочу заглядывать слишком далеко в будущее», — сказал Леброн на пресс-конференции.

В матче с «Чикаго» Леброн набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи.