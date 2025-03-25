«Лейкерс» потерпели третье подряд поражение в НБА

«Лейкерс» проиграли «Орландо» в матче регулярного сезона НБА.

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Встреча в Орландо завершилась со счетом 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28). Для команды из Лос-Анджелеса это поражение стало третьим подряд.

Самыми результативными игроками матча стали Лука Дончич («Лейкерс») и Франц Вагнер («Орландо»). Они набрали по 32 очка.

В других матчах «Торонто» обыграл «Вашингтон (112:104), «Индиана» обыграла «Миннесоту» (119:103), «Даллас» был сильнее «Бруклина» (120:101), «Нью‑Орлеан» обыграл «Филадельфию» (112:99), «Чикаго» переиграл «Денвер» (129:119), «Бостон» выиграл у «Сакраменто» (113:95), «Финикс» обыграл «Милуоки» (108:106).