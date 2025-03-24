СМИ из США сообщили о кардинальном изменении веса Луки Дончича

Чемпионат.com

Многие американские СМИ и эксперты обратили внимание на вес словенского разыгрывающего Луки Дончича. Зимой, когда Дончич ещё играл за «Даллас Маверикс», сообщалось, что его вес составляет примерно 122 кг.

СМИ из США сообщили о кардинальном изменении веса Луки Дончича
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Сейчас такие ведущие СМИ, как Yahoo Sports (заголовок статьи — «Фотографии показывают изменения в телосложении Луки Дончича с момента начала сезона») и Sports Illustrated («Звезда «Лейкерс» Лука Дончич поразительно преобразился после шокирующего обмена»), опубликовали материалы, посвящённые физической форме Дончича.

Высказался о весе словенца и такой эксперт и инсайдер, как Эван Сайдери.

«Шокирующий переход Луки Дончича из «Маверикс» в середине сезона, несомненно, мотивировал его на изменение физической формы. Если сравнить результаты его первой игры с его последней игрой за «Лейкерс», то можно увидеть заметное снижение веса», — написал Сайдери на своей странице в социальных сетях.
Баскетбол
Лука Дончич
Yahoo