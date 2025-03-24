СМИ из США сообщили о кардинальном изменении веса Луки Дончича

Многие американские СМИ и эксперты обратили внимание на вес словенского разыгрывающего Луки Дончича. Зимой, когда Дончич ещё играл за «Даллас Маверикс», сообщалось, что его вес составляет примерно 122 кг.

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Сейчас такие ведущие СМИ, как Yahoo Sports (заголовок статьи — «Фотографии показывают изменения в телосложении Луки Дончича с момента начала сезона») и Sports Illustrated («Звезда «Лейкерс» Лука Дончич поразительно преобразился после шокирующего обмена»), опубликовали материалы, посвящённые физической форме Дончича.

Высказался о весе словенца и такой эксперт и инсайдер, как Эван Сайдери.