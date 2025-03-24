Дрэймонд Грин назвал игрока, который гарантирует команде НБА чемпионство

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем может принести команде чемпионство.

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«Кейд Каннингем вернёт чемпионство в Детройт. Думаю, он это сделает. Я действительно так считаю. У него правильный менталитет и подход, у него есть талант. У него есть габариты, которые многие недооценивают. Он и вправду может двигать команду вперёд», — сказал Грин в своём подкасте.

В нынешнем сезоне НБА Каннингем к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, где в среднем набирал 25,7 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 9,2 передачи.