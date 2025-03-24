Владимир Гомельский назвал своего MVP нынешнего сезона НБА

Чемпионат.com

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём официальном сайте признался, что приз самому ценному игроку нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он отдал бы сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

Владимир Гомельский назвал своего MVP нынешнего сезона НБА
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В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 29,1 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи. Главным конкурентом серба на MVP считается разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер».

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Майк Мэлоун
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Никола Йокич
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