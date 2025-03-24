Владимир Гомельский назвал своего MVP нынешнего сезона НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём официальном сайте признался, что приз самому ценному игроку нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он отдал бы сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

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В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 29,1 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи. Главным конкурентом серба на MVP считается разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер».