Появилась актуальная информация о получившем травму Стефене Карри

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, получивший травму, присоединится к команде перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Что касается его возможного возвращения в строй, то, как пишет Чарания, этот вопрос будет решаться командой после нового медицинского обследования.

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Ранее сообщалось, что Стефен получил травму таза. Матч между «Майами» и «Голден Стэйт» состоится 26 марта. Начало – в 2:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 59 матчах, где в среднем набирал 24,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,1 передачи.