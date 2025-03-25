Бронни Джеймс набрал 39 очков в матче G-лиги

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче клуба «Саут-Бэй Лейкерс» в рамках G-лиги с «Санта Круз Уорриорз». Встреча закончилась победой фарм-команды «Лос-Анджелеса» со счётом 122:118.

© Чемпионат.com

Бронни провёл на площадке 38 минут и за это время набрал 39 очков (лучший показатель в карьере), совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, на его счету четыре перехвата и один блокшот.

Ранее критику, с которой сталкивается Бронни, прокомментировал его отец Леброн Джеймс, также выступающий за «Лейкерс».