Невероятное попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который недавно совершил бросок из подтрибунного помещения, в действительности промахнулся. Ранее у многих сложилось впечатление, что Стефен попал. Мяч на самом деле только задел сетку.

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Напомним, Карри совершил бросок через всю площадку во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который проходил 21 марта. Сама игра в итоге завершилась со счётом 117:114 в пользу калифорнийского клуба.