Невероятное попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который недавно совершил бросок из подтрибунного помещения, в действительности промахнулся. Ранее у многих сложилось впечатление, что Стефен попал. Мяч на самом деле только задел сетку.
Напомним, Карри совершил бросок через всю площадку во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который проходил 21 марта. Сама игра в итоге завершилась со счётом 117:114 в пользу калифорнийского клуба.